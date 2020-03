Cirkus Arnardo avlyser hele sesongen

Cirkus Arnardo avlyser årets sesong på grunn av koronatiltakene. Nå trenger sirkuset hjelp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Cirkus Arnardo planla sesongstart på Stoa i Arendal forrige helg. Det ble det aldri noe av. Nå er hele sesongen avlyst. Foto: Morten Boswarva

LILLESAND: Sirkuset skulle startet norgesturneen på Stoa i Arendal forrige helg. Det satte arrangementsforbudet, som er innført for å hindre spredning av koronaviruset, en stopper for.

Nå avlyser de hele sesongen, og dermed også 200 planlagte forestillinger.

– Sirkusfolk har aldri vært redd for å ta i et tak, derfor bidrar vi på vår måte, og rydder vei for hyggeligere tider og dugnad neste år, sier sirkusdirektør Are Arnardo i en pressemelding.

– Eneste mulighet

Sirkuset fra Lillesand har vært på veien siden 1949.

– Vi er oppriktig lei oss, men jeg tror alle forstår viktigheten av at også vi slutter opp om det kollektive samfunnsansvaret. I samråd med helsemyndighetene hadde vi allerede gjort egne tiltak i kampen mot den alvorlige trusselen som landet vårt utkjemper. Situasjonen viste seg etter hvert at å avlyse årets sesong var eneste mulighet, sier sirkusdirektøren.

Mange av artistene satt allerede i karantene i utlandet da sesongen skulle startet forrige helg.

Les også Her skulle det vært show: – Jeg vil ikke se hvor mye penger vi har tapt. Det er trist nok fra før.

Håper på hjelp

Are Arnardo innrømmer at året blir tøft økonomisk for sirkuset, og setter sin lit til bebudede kulturkompensasjonen fra regjeringen.

Uten hjelp tror han ikke at sirkuset kommer seg på veien neste år heller.

– Et helt år uten inntekter er ikke noe sparegrisen danser av begeistring over. Den lovede erstatningsordningen for kulturarrangører er derfor vårt eneste håp. Uten kompensasjon kan vi droppe helt å hente frem kalenderen for 2021, sier direktøren.

Sirkusdirektør Are Arnardo håper at Cirkus Arnardo får penger gjennom erstatningsordningen fra regjeringen. Foto: Kjartan Bjelland

Publisert: Publisert: 26. mars 2020 10:15 Oppdatert: 26. mars 2020 10:29