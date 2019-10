FLEKKEFJORD/BEIJING: Det var Dagens Næringsliv som først meldte nyheten onsdag.

Familiebedriften Parat Halvorsen i Flekkefjord har inngått en milliardavtale med kineserne. Ifølge DN går den ut på at bedriften inngår i et fellesselskap, en såkalt joint venture, med State Grid Corporation of China.

Avtalen inngås med den kinesiske statens elektrisitetsselskap, som er verdens fjerde største selskap målt etter antall ansatte.

– Kineserne kontaktet oss

Administrerende direktør i Parat Halvorsen, Yngve Martin Halvorsen, er på plass i Beijing sammen med lillesøsteren og svogeren for å signere avtalen.

– Vi har forhandlet om denne avtalen i to år. Det var kineserne som kontaktet oss. I deres neste femårsplan skal landet bli grønnere. De trengte vår teknologi for å få det til, sier Halvorsen til økonomiavisen.

Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg, og lager industrikjeler som produserer varmtvann eller damp.

Ifølge DN skal det nye felleseide selskapet legges inn i de to motpartenes datterselskaper. Kineserne skal eie 69 prosent, Parat 31 prosent.

Omsetning på 4,5 mrd

– Det felleseide selskapet kan få en årlig omsetning på rundt 4,5 milliarder kroner i løpet av de neste fem årene. Jo flere kjeler som blir solgt i Kina, jo bedre vil vårt resultat bli. Vi regner med å selge opp mot 1000 kjeler i året, og en komplett installasjon med kjele, røropplegg og alt utstyr koster mellom fem og ti millioner kroner, sier Halvorsen til DN.

Han forteller videre at kinesere skal på besøk til Flekkefjord for å opplæring i hvordan de skal lage kjelene. Disse skal igjen masseproduseres i byen Pingdingshan i Henan-provinsen i Sentral-Kina.

– Parats elektrodekjeler er ledende i verden. Innførsel av dem gjør at vi får mer klimavennlig oppvarming i Nord-Kina og bedre utnyttelse av vår raske vekst innen vind- og solenergi i hele Kina, sier Hu Yanwei, som er leder i det kinesiske selskapets avdeling for elektriske kjeler, til DN.

Næringslivsminister Torbjørn Røe Isaksen er i Kina, og skal blant annet delta på signeringen av avtalen som skjer torsdag morgen.