Mor etter skyte­episoden: – Dette vil gi varige mén

En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk på tre personer etter en skytehendelse natt til lørdag. Moren til en av de beskutte beskriver hendelsen som sjokkerende.

Politiets krimteknikere på åstedet natt til lørdag. Foto: Baard Larsen

ARENDAL: Natt til lørdag ble en mann pågrepet etter at det ble avfyrt skudd med en hagle på Stoa i Arendal.

Mannen er blant annet siktet for drapsforsøk, og blir nå varetektsfengslet i fire uker, kommer det frem i en pressemelding fra politiet mandag. Én person skal være alvorlig skadet etter hendelsen.

Moren til en av de skadde personene beskriver hendelsen som sjokkerende.

– Det var ingenting som tilsa at kvelden skulle ende slik. Jeg er bare glad for at alle lever, men dette vil gi varige mén, forteller hun til Fædrelandsvennen.

Moren: – Alle kjenner alle

Moren forteller videre at sønnen fortsatt befinner seg på sykehuset i Oslo, og at de har hatt kontakt med ham på telefon. Han opereres trolig i løpet av dagen.

–Jeg tror kanskje ikke det går helt opp for oss før vi har fått ham hjem, forteller hun til Fædrelandsvennen.

Den alvorlig skadde personen er også innlagt i Oslo, hvor vedkommende ble fraktet med luftambulanse. Den tredje personen har vært innlagt på Sørlandet sykehus i Arendal.

Alle de involverte personene har vokst opp i samme miljø på stedet Rykene i Arendal. Moren forteller at hendelsen har vært belastende for lokalmiljøet.

– Dette er en grusom tragedie for en plass hvor alle kjenner alle. De skadde er vanlige ungdommer som ikke tilhører et spesielt miljø, sier hun.

Den tiltalte er tidligere dømt på flere punkter som omfatter narkotikabesittelse og brudd på vegtrafikkloven.

Fengslingsmøte mandag

Operasjonsleder John Repstad bekreftet til Fædrelandsvennen i helga at en av dem som er skutt er alvorlig skadd, og ble fløyet til Oslo universitetssykehus for behandling.

Den siktede ble pågrepet av politiet samme kveld, og blir fremstilt for varetektsfengsling mandag klokken halv ett i Aust-Agder tingrett.

Advokat Johannes Wegner Mæland fra Advokatfirmaet Klomsæt & Co er oppnevnt som forsvarer for mannen som er siktet for drapsforsøk.

Mæland uttalte til Fædrelandsvennen lørdag at siktede ikke ønsket forklare seg uten ham tilstede, og at han selv håpet å treffe sin klient søndag.

Han opplyste imidlertid at han har snakket med sin klient på telefon.

– Men jeg kan ikke si noe om hva han har sagt før han er avhørt. Politiet ønsker å høre hans frie forklaring, så jeg kan ikke gå ut med noe nå, sa advokat Mæland til Fædrelandsvennen lørdag.

