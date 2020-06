Mann (26) siktes for drapsforsøk på tre personer

En mann i 20-årene blir mandag fremstilt for varetektsfengsling, og er siktet for drapsforsøk på tre personer, kommer det frem i en pressemelding fra politiet.

Politiets krimteknikere på åstedet natt til lørdag. Foto: Baard Larsen

ARENDAL: Natt til lørdag ble en mann pågrepet etter at det ble avfyrt skudd med en hagle på Stoa i Arendal.

Mannen er blant annet siktet for drapsforsøk, og blir nå varetektsfengslet i fire uker, kommer det frem i en pressemelding fra politiet.

Én person er alvorlig skadet etter hendelsen.

Operasjonsleder John Repstad bekreftet til Fædrelandsvennen i helga at en av dem som er skutt er alvorlig skadd, og ble fløyet til Oslo universitetssykehus for behandling.

Den siktede ble pågrepet av politiet samme kveld, og blir fremstilt for varetektsfengsling mandag klokken halv ett i Aust-Agder tingrett.

Advokat Johannes Wegner Mæland fra Advokatfirmaet Klomsæt & Co er oppnevnt som forsvarer for mannen som er siktet for drapsforsøk.

