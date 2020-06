– Kristiansand bør ta ansvar som en ledende turistby

Ægirs vei 12 på Kongsgård skulle opprinnelig bli bobilparkering. Nå er planen utsatt på grunn av uklar finansiering. Foto: Kristin Ellefsen

I fjor bestemte politikerne at det måtte tilrettelegges for bobiler den kommende sommeren. Likevel er tilretteleggingen for bobilparkering på Kongsgård og i Bertesbukta utsatt. Norsk Bobilforening ber kommunen ta ansvar.

