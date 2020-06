Campingveteranen gir seg

Olav Neset har i hele sitt liv jobbet og drevet Neset Camping på Bygland. Nå ønsker han og kona Solveig å selge stedet slik at de kan gjøre andre ting i pensjonistlivet. Foto: Jarle R. Martinsen

Etter et helt liv på campingplassen innser Olav Neset at det er en tid for alt: Nå vil han legge Neset Camping i Bygland ut for salg.

