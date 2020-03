Nå har butikkjeden merket opp gulvet for å holde folk unna hverandre

Hüseyin Emlik innrømmer at han er redd for å bli smittet av koronaviruset når han er ute og handler på butikken. Derfor er han glad for at Coop-butikkene klistrer teip på gulvet i butikkene for å markere at kundene skal holde avstand.