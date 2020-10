Nekter straffskyld for drapsforsøk

En mann og en kvinne i 20-årene ble mandag utsatt for vold i leilighetsbygg i Arendal. To sørlendinger i 30-årene er fengslet i fire uker. Foto: Baard Larsen/Frolendingen

To sørlendinger i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter å ha gått løs på en mann og en kvinne i et bolighus i Arendal. Begge nekter straffskyld.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn