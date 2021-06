Politiet ber boligområde gjøre seg klare til evakuering etter skogbrann på Sotra

– Vi har god oversikt over brannen, men vi har ikke klart å hindre spredning. Den har spredd seg inn mot et boligfelt, og vi har fått brann i et bolighus, sier Jarl Hestad ved 110-sentralen Vest til NTB.

Det har tatt fyr i veggen på et hus. Hele boligfeltet på Maggevarden med om lag 400 beboere evakueres, skriver Bergens Tidende.

– Er det en fare for at brannen kan spre seg til ytterligere bebyggelse?

– Det er alltid en fare så lenge det brenner. Det er det vi forsøker å forhindre, sier Hestad.

– Nå er vi virkelig i en kritisk fase med tanke på om vi klarer å stoppe denne brannen før det går helt galt, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til Bergensavisen klokka 18.15.

Hestad sier det er det snakk om kvadratkilometer når han anslår hvor stort område som brenner.

Uklar årsak

Ifølge Bergens Tidende er over 400 personer så langt evakuert. På Twitter skriver Vest politidistrikt de ønsker at beboere på Maggevarden og Valderhaug evakuerer og møtes på fotballbanen på Ågotnes.

– Generelt kan beboere i Ågotnes-området gjøre seg klare for evakuering, skriver politiet videre.

Ifølge Wikipedia har tettstedet i Øygarden kommune over 4.100 innbyggere.

Årsaken til brannen er det fortsatt for tidlig å si noe som helst om.

– Politiet vil nok etterforske saken, sier Hestad til NTB.

Han oppfordrer beboere i området til å lukke vinduer, holde seg innendørs og ikke trafikkere inn i området dersom det er mulig.

– Det er nok faremomenter i området fra før.

Kan ta flere dager

TV 2 melder at seks helikoptre og store mannskaper er i sving med slokkearbeidet. Det er flere brannfronter og en del vind i området.

Hestad i brannvesenet sier til BT at det vil ta tid å slukke brannen.

– Vi kommer til å være her utover natten og morgentimene. Kanskje i flere dager, sier Hestad.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen. Politiet meldte om brannen like etter klokka 12 torsdag.