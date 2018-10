Kronprinsesse Mette-Marit har fått lungefibrose

Mette-Marit har over tid gjennomgått omfattende utredninger knyttet til sin helse, og det er påvist en uvanlig variant av fibrose i lungene, ifølge kronprinsessens lege, professor Kristian Bjøro ved Rikshospitalet.

Det er foreløpig ikke avklart om lungesykdommen er ledd i en mer omfattende autoimmun sykdomsprosess eller om det er andre årsaker som ligger til grunn for lungeforandringene, heter det i en pressemelding fra Kongehuset.

Langsom utvikling

– Jeg har i en del år tidvis hatt helseutfordringer, og nå vet vi mer om hva disse bunner i. Tilstanden gjør at arbeidskapasiteten vil variere. Kronprinsen og jeg velger å informere om dette nå, blant annet fordi det fremover vil være behov for å planlegge perioder uten offisielt program. I forbindelse med behandling, og når sykdommen er mer aktiv, vil dette være nødvendig, sier Mette-Marit.

– Det viser seg at det er mer kronisk enn vi hadde håpet på, men det gjør også at litt flere brikker faller på plass, så for meg er det også en veldig stor lettelse, sier Mette-Marit til NRK.

Nødt til å fortelle

Paret har valgt å gå ut offentlig om sykdommen fordi den kommer til å begrense kronprinsessens arbeidskapasitet i tiden framover.

– Det er klart at det er aldri noe behagelig å snakke om sin egen helse offentlig, men det er klart at vi ser nå at i den perioden jeg skal inn i med videre utredninger og mulig behandling, så kommer jeg til å være en del borte. Det gjør at vi er nødt til å fortelle om det uten at det blir mye spekulasjoner rundt det.

– Jeg er først og fremst innstilt på å jobbe så mye som mulig, men så er det klart at det vil være perioder hvor jeg ikke er i så god form som jeg skulle ønske at jeg var, sier kronprinsesse Mette-Marit (45).

Kronprinsparet ønsker ikke å gå nærmere inn på den nøyaktige diagnosen.

– Det er jo en lungefibrose. Det kommer til å være en situasjon hvor vi trenger mer utredning og kommer til å finne ut ting etter hvert, men det er nok også ting vi ikke får svar på, så vi må nok leve med noe usikkerhet, sier kronprins Haakon.

Har vært syk lenge

Kronprinsessen har levd med sykdommen i flere år, men har først fått diagnosen nå.

– Jeg har hatt perioder hvor jeg har vært dårlig over noe tid, så jeg vet jo litt av hva dette handler om. Jeg er først og fremst innstilt på å jobbe så mye som mulig, og er veldig glad for det, men så er det klart at det vil være perioder hvor jeg ikke er i så god form som jeg skulle ønske at jeg var.

– Nå er det oppdaget tidlig, og det har vært veldig stabilt fram til nå. Det er to tegn som er positive for prognosen framover. Jeg tenker at med en del tilpasninger, så er det mest sannsynlige at det kommer til å være mange gode dager også foran oss, sier kronprinsen.

Kronprinsessen innrømmer at det er krevende å ikke ha alle svar, men sier at hun er veldig optimistisk:

– Jeg tror noe av livet handler om å lære seg å leve med usikkerhet. Sånn er det også for meg, men jeg er veldig optimistisk for det som skal skje framover og veldig glad for at jeg har så flinke folk rundt meg, og ikke minst at dette er oppdaget på et så tidlig tidspunkt.

Bjøro opplyser at lungeforandringene har vært fulgt i flere år, og at sykdomsutviklingen i denne perioden har vært langsom. Utredning og behandling skjer ved Rikshospitalet i Oslo og i samarbeid med leger i utlandet.

Behandlingsforsøk

– Kronprinsessen vil måtte gjennomgå ytterligere utredning fremover og også behandlingsforsøk. Ved slike tilstander som den kronprinsessen har, er det vanlig at vi samarbeider med miljøer i utlandet, sier Bjøro.

Han sier videre at årsaken til den type fibrose Mette-Marit har fått påvist, er kjent i liten grad, men det er bred enighet om at den ikke har sammenheng med miljø- eller livsstilsfaktorer som er tilfelle ved andre mer vanlige typer av lungefibrose.

Begrensninger

Det at sykdommen er påvist i et tidlig stadium, er gunstig med tanke på prognose.

– Selv om en slik diagnose i perioder vil legge begrensninger på livet mitt, er jeg glad for at sykdommen er oppdaget så tidlig. Mitt mål er fortsatt å arbeide og delta i offisielt program så mye som mulig, sier kronprinsessen.

Les mer om Kongehuset: