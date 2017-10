ARENDAL: Kjørte av E 18

02.17: En bil kjørte av veien i nærheten av Longum. Fire personer ble sendt til legevakt for undersøkelse. Sjåførens førerkort ble beslaglagt. Ifølge politiet er det ikke mistanke om kjøring i påvirket tilstand.

KRISTIANSAND: Kjørte på biler

01.20: En bil traff to parkerte biler på Kystveien. Sjåføren stakk fra stedet, men ble senere funnet av politiet. Han ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førerkort.