To til sykehus etter trafikkulykke ved E 18

KRISTIANSAND: Ulykken ble meldt klokken 19.19. Ambulanse, politi og brannvesenet er på stedet.

– To personer er kjørt sykehus for videre behandling. Ukjent skadeomfang per nå, opplyser politiet på Twitter.

Slapp unna med skrammer

Trine Marta Eidem ble vitne til hendelsen. Hun kom gående over broa fra Vige-siden over E 18. Og så den sorte Teslaen komme kjørende østfra på E 18, og svinge av til Gimlekollen.

Hun forteller til Fædrelandsvennen at en mann og en gutt i treårs-alderen kom ut av bilen selv. Tilsynelatende kun med noen skrammer.

Hun karakteriserer det som et under at det ikke gikk verre.

Tok feil av bremse- og gasspedal

Til nødpersonell på stedet har sjåføren forklart at han tok feil av gass- og bremsepedal da han kom opp mot T-krysset på broa.

Trine Marta Eidem forteller til Fædrelandsvennen at bilen skjøt fart, kjørte over krysset - tvers gjennom veifenderen - og gjorde et gigantisk hopp før den landet i gressbakken nedenfor Meny Albert.

På veien har bilen hoppet ned cirka fem meter fra broa, over gressplenen, videre over gang- og sykkelstien, for så til slutt å kjøre opp gressbaken før bilen stoppet i trærne inn til parkeringsplassen til Meny Albert.

Fem meter ned - 20 meter bort

