Ti år etter terroren: Følg markeringene i regjeringskvartalet og på Utøya

OSLO: Det er torsdag ti år siden terroren 22. juli 2011. Det markeres flere steder i landet i løpet av dagen, som avsluttes med en stor minnemarkering i Oslo Spektrum, hvor kongen taler.

– Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere, sa en tydelig preget kong Harald i Oslo Spektrum kun én måned etter terrorangrepene.

August 2011 ble det avholdt en stor nasjonal minnemarkering i den store salen, mens et land i sorg fulgte med på TV-skjermene hjemme.

Torsdag kveld skal kongen atter en gang tale i den samme arenaen i det som blir en tilnærmet identisk nasjonal minnemarkering.

Det blir en stjernespekket seanse, med musikalske innslag fra blant annet Highasakite, Dagny, Odd Nordstoga med Sol Heilo og Hkeem. Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre vil også holde tale på markeringen, som blir direktesendt på NRK.

I salen vil det stort sett være etterlatte, overlevende og berørte, samt representanter fra det offentlige Norge. For få dager siden ble det imidlertid sluppet en rekke billetter for publikum.

Oslo stanser til minne for ofrene

I motsetning til det som har vært vanlig i de årlige minnemarkeringene, vil medlemmer av kongefamilien i år delta på alle de største arrangementene.

Kronprinsparet deltar både på markeringene i regjeringskvartalet og på Utøya, hvor kronprins Haakon er blant talerne.

Nato-sjef Jens Stoltenberg holder en tale i Oslo domkirke i etterkant av minnemarkeringen i regjeringskvartalet. Både kong Harald og dronning Sonja være til stede på gudstjenesten, som blir etterfulgt av at kirkeklokkene kimer i takt over hele landet.

Senere på ettermiddagen vil det også bli holdt en gudstjeneste i Hole kirke, ikke langt unna Utøya. Også her er kronprinsparet til stede.

Langs Karl Johans gate i Oslo henger det store bannere med påskriften «Vi glemmer aldri». Torsdag kveld ringer rådhusklokkene 77 slag – et for hvert av ofrene. Alle byens busser, trikker og T-baner stanser mens rådhusklokkene slår.

Terroren minutt for minutt

På twitterkontoen @aldriglemme kan nordmenn gjennom torsdagen følge med på hvordan terroren utspilte seg i sosiale medier for ti år siden – minutt for minutt.

Ved å sitere tweets fra personer som var til stede både i Oslo og på Utøya, samt folk som observerte terroren fra sidelinjen, ønsker de å bringe leserne så tett som mulig på hendelsene den dagen.

– Det vil bidra til at man aldri glemmer 22. juli, gjennom at folk tar dette inn på en mye nærere måte enn man kan med tradisjonelle medier, sa en av initiativtakerne, Vegard Grøslie Wennesland, til NTB tirsdag.

– Tiårsmarkeringen er viktig

Tidligere denne uka ble minnesmerket for Benjamin Hermansen tagget ned på Holmlia i Oslo. Noen hadde skrevet «Breivik fikk rett». Politiet etterforsker saken, men ingen er pågrepet for ugjerningen. For to år siden ble to menn pågrepet for å ha tagget et hakekors på et 22. juli-minnesmerke i Tønsberg.

Onsdag publiserte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en ny rapport om hvordan høyreekstreme miljøer blomstrer på internett.

Den siste tiden har mange 22. juli-overlevende gått inn i den offentlige debatten om 22. juli. Mange har pekt på en berøringsangst i debatten om terroren.

Nato-sjef, og tidligere statsminister, Jens Stoltenberg mener det er fint at AUF og flere overlevende har bidratt til å trekke debatten nærmere det politiske aspektet rundt terroren.

– Det gjør denne tiårsmarkeringen ekstra viktig, sa Stoltenberg onsdag.