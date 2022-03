Innen sommeren skal Arbeiderpartiet finne ut hvem som skal ta over etter Jan Oddvar Skisland. Et par navn går igjen som ny ordførerkandidat.

KRISTIANSAND: Medlemmene i Arbeiderpartiets bystyregruppe har fått frist til etter påske med å bestemme seg for om de tar gjenvalg.

Søndag svarte ordfører Jan Oddvar Skisland at han ikke vil fortsette. Dermed må nominasjonskomiteen nå finne en ny ordførerkandidat.

– Det tror jeg skal gå veldig greit. Vi har mange gode kandidater som kan gjøre en god jobb, mener bystyremedlem Jan Erik Tønnesland.

Han legger til at han selv ikke er aktuell for førsteplassen på lista.

Kandidater

Internt i Arbeiderpartiet er det spesielt tre personer som blir nevnt som mulige ordførerkandidater. Den ene er Kenneth Mørk. Han overtok som gruppeleder da Mette Gundersen ble statssekretær i 2021 og jobber også som rådgiver for ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Jeg har sagt at jeg tar gjenvalg til bystyret og så er det opp til nominasjonskomiteen å finne den beste kandidaten til førsteplassen. Det skal ikke jeg legge meg så mye opp i.

– Du blir nevnt som en mulig ordførerkandidat?

– Det er veldig hyggelig å bli nevnt, og jeg håper jo at jeg gjør en god jobb. Men det er ikke opp til meg å bestemme, vi har mange gode kandidater, sier Kenneth Mørk.

Flere med erfaring

Ved lokalvalgene i 2015, 2011 og 2007 var Mette Gundersen Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Så overtok Skisland ved forrige lokalvalg.

Mette Gundersen har vært med i lokalpolitikken siden slutten av 90-tallet og har også hatt flere verv i KS. Blant annet nestleder. Etter regjeringsskiftet ble hun statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Det er usikkert om hun er interessert i å returnere til lokalpolitikken.

– Dette er for tidlig å svare på, skriver hun i en sms når Fædrelandsvennen spør om hun fortsatt vil stå på lista.

Mette Gundersen har vært ordførerkandidat for Ap en rekke ganger. Hun har nå permisjon fra lokalpolitikken etter at hun ble statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foto: Jacob J. Buchard

Ikke aktuelt

En tredje person som blir nevnt som mulig ordførerkandidat er Bjørn Egeli. Egeli er fra Søgne der han har hatt en rekke verv. Han har vært både lokallagsleder, ledet hovedutvalg og vært gruppeleder.

Men etter over 30 år i lokalpolitikken er ikke Egeli interessert i å satse videre. Han leder i dag kulturutvalget i Kristiansand.

– Det er absolutt på tide å trekke seg tilbake og gjøre noe helt annet. Jeg er ikke aktuell som ordførerkandidat, sier Egeli.

Han har heller ikke bestemt seg for om han vil stå på lista.

– Det var en bråkete avslutningsperiode i gamle Søgne kommune. Jeg hadde en liten forhåpning om at det skulle bli bedre og at vi skulle være med og bygge en ny kommune. Men det har vært ulike krefter i spill som har gjort det mindre attraktivt å fortsette. Men når jeg ikke vil være ordførerkandidat er det først og fremst siden jeg er en godt voksen mann.

Ny strategi

Arbeiderpartiet har denne gangen lagt en ny strategi når de skal finne sin ordførerkandidat. De to øverste på lista kommer til å bli valgt på et nominasjonsmøte i juni.

– Erfaringene fra forrige gang, er at vi kom litt sent i gang. Når vi har de to øverste klar før sommeren, kan de bidra bedre inn i valgkampen og med programarbeidet, sier Astrid Hilde, leder av nominasjonskomiteen.

Ordfører Jan Oddvar Skisland har selv pekt på Kenneth Mørk som en ny ordførerkandidat.

– Vi har ei fin bystyregruppe med flere gode kandidater. Gruppeleder Kenneth Mørk er en av dem, sa Jan Oddvar Skisland på søndag.