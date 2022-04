Sykdommen er like alvorlig som flere krefttyper. Men norske sykehus mener den eneste godkjente behandlingen er for dyr.

For over 30 år siden kjente Reidar Maaseide for første gang at pusten ikke spilte helt på lag.

Den nå 87 år gamle gründeren tenkte det skyldtes at han ikke har drevet noe utbredt kondisjonstrening. Han har jo sett barna hive seg rundt på volleyballbanen.

Men over årene pusten ble verre, og han bestemte seg for å ta tester. Kort tid etter fikk Maaseide konstatert hjerteflimmer:

– Men jeg slo meg ikke til ro med det, jeg følte bare at det var noe annet her.

– Sykdommen påvirker formen klart. Jeg liker ikke motbakke og trapper, for å si det slik. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

– Ga meg 2,5 til 3 år

Han tar flere tester, blant annet på private klinikker. Omsider blir han innlagt på sykehus via legevakten, og får konstatert den alvorlige hjertesykdommen hjerteamyloidose.

– Legene ga meg 2,5 til 3 år, sier Maaseide.

Sykdommen påvirker hvor mye blod hjertet klarer å pumpe, og kan føre til «alvorlig form for hjertesvikt».

– Dette var i 2021, så det nærmer seg ett år, sier han mens han trekker på skuldrene.

Maaseide får videre beskjed om at det finnes kun én medisin mot sykdommen som er godkjent og kan stoppe utviklingen – Vyndaqel.

Men det offentlige helsevesenet vil ikke gi den, de mener den er for dyr.

Han må dermed kjøpe den selv.

«God kandidat»

De to første månedene måtte han kjøpe medisinen helt selv, for nesten 200.000 kroner pr. måned.

Da ble han ifølge seg selv forespeilet at helsevesenet ville kommer til en avtale innen november – men det skjedde ikke.

Etter dette fikk han kjøpe medisinen gjennom privatklinikken Aleris, og har betalt rundt 100.000 i måneden for behandlingen siden det.

Maaseide jobber «nesten hver dag» på kontoret i Trim Towers. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

I stuen i Åsveien på Hana sitter Maaseide i favorittstolen med ryggen vendt til vinduene. Den står ofte vendt andre veien.

Legene hos Aleris gjør tester etter drøye seks måneder på medisinen.

Maaseide føler seg vesentlig bedre i pusten, og fikk bedre resultater på en seks minutters gange, ifølge et brev fra legen hans.

Han er derfor «en god kandidat for videre behandling».

– Det er oppmuntrende, og jeg håper at medisinen vil fortsette å holde sykdommen i sjakk. Hvis ikke, er utfallet ganske brutalt, sier gründeren.

Vurdert tre ganger

Stavanger universitetssjukehus vil ikke gi Maaseide medisinen, og viser til såkalte Beslutningsforum for nye metoder. Det er her nye metoder og behandlinger godkjennes for bruk i Norge.

Organet har vurdert medisinen tre ganger, men landet på nei i alle tilfellene.

Tilbudet de fikk fra leverandøren Pfizer var for dyrt til at de kunne gå med på det, ifølge Baard-Christian Schem. Medisinen i seg selv anser de som en god behandling.

Fagdirektør i Helse Vest RHF, Baard-Christian Schem, sier hjerteamyloidose er like alvorlig som «flere krefttyper». Foto: Kjetil Alsvik

Han er fagdirektør i Helse Vest. Schem, og andre fagdirektører, gir sine råd til de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Det er disse som igjen utgjør Beslutningsforum.

De skal vurdere nye behandlinger opp mot tre krav til prioritering som er satt av Stortinget:

– Alvorlighet av sykdom, effekten av behandlingen, og ressursbruk – som innebærer kostnader for medisin, utstyr og lignende, sier han.

– Må eventuelt omprioritere

Helseforetakene tildelt et visst antall kroner de skal drive sykehus innenfor årlig.

De får altså ikke mer penger dersom de tar i bruk en ny metode, og må dermed eventuelt omprioritere innenfor det de allerede har.

– Prisen er veldig høy, det er kun én leverandør, og den leverandøren har monopol og bestemmer alene sitt priskrav, sier fagdirektøren.

Ettersom dette er en alvorlig sykdom, mener han prisen presses enda høyere.

– Da tror jeg ikke de ser på det som sitt samfunnsansvar å sørge for at pasientene får behandling de trenger, sier Schem.

– Norge ønsker å bruke mindre penger

Glenn Osnes, som er leder for sjeldne sykdommer i Pfizer i Norge, viser til at mange andre europeisk land som Danmark, Sverige og Romania gir behandling med Vyndaqel.

– Det norske helsevesenet ber derimot om en pris som ville være lavere enn noe annet land i verden, skriver han i en e-post.

Osnes kaller det «langt fra ord til handling» når politikere snakker om verdens beste helsevesen.

– Vi kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at Norge ønsker å bruke mindre penger på nye og viktige medisiner enn i andre land, og dette bekreftes også av internasjonale undersøkelser, skriver han.

Ifølge Osnes krever «nye og avanserte» behandlinger store investering i forskning for selskapet.

Han reagerer på påstandene fra Schem om at industrien ikke tar samfunnsansvar.

– Beskyldninger som dette er ikke konstruktive og bidrar ikke til at pasientene får tilgang til nye behandlinger. Begge parter har et ansvar for å gjøre behandlingen tilgjengelig, og det som vil bidra er større vilje til å sette oss ned sammen og finne en løsning, skriver Osnes.

Han legger til at de har tilbudt en betydelig rabatt og et prisnivå som er «lavt nok til at de fleste land rundt oss nå har tatt i bruk denne medisinen».

– Må gi problemer

Fagdirektør Schem i Helse Vest sier at dersom land med vesentlig svakere økonomi enn Norge møter samme pris som de gjorde, «må det gi betydelig problemer»:

– Bare fordi medikamentet er tatt i bruk i andre land, betyr ikke det at de gir det til absolutt alle innbyggere som trenger det. Slik ville det vært i Norge.

– Men i dette tilfellet hevder Pfizer at dere ba om det som ville vært verdens laveste pris?

– Vi kan ikke kommentere på priser mellom land, for de er hemmelige etter krav fra legemiddelselskapet.

– Så dette kan dere ikke kommentere uansett om de offentlig påpeker dette i media?

– Vi kan ikke basere oss på det som en sannhet fordi vi ikke kjenner prisen i andre land. Vi må ta utgangspunkt i prisen vi er tilbudt, svarer Schem.

Mener medisinen burde gis til flere

– Det å få lov til å være sammen med etterkommere, det er en gave. Jeg vil gjerne bruke mest mulig tid sammen med dem, sier Maaseide.

Hvorfor tilbys medisinen i andre land, men ikke i Norge, spør Maaseide seg. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Storfamilien bor i stor grad rundt om på Nord-Jæren. Det setter han stor pris på.

Han mener medisinen burde være tilgjengelig for alle, ikke kun de som kan legge ut selv. Han tenker på resten:

– Likhet for loven.

– Jeg har også veldig god samvittighet for alt jeg har bidratt med til samfunnet, sier Maaseide, og viser til skattebidrag på godt over to millioner kroner de siste tre årene.