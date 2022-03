– Odd Terje Døvik er sparket på et altfor spinkelt grunnlag. Eierne må komme på banen. Her er det noe som skurrer.

KRISTIANSAND: Det sier John Oddvar Selland, tidligere styremedlem i Returkraft og daglig leder i Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap, fram til han gikk av med pensjon. Selland har vært involvert i Returkraft fra selskapet ble opprettet, og har representert den minste eieren i selskapet som eier 1,2 prosent.

Nå har han en tydelig beskjed til eierne, renovasjonsselskapene i Agder, og kommunene som eier dem: – Dere må komme på banen.

Spinkelt grunnlag

– Ingen kjenner Returkraft så godt som Odd Terje. Han var med fra første spadetak og har gjort en fenomenal jobb hele veien. Han har vært en stabil, kreativ og god leder. Og så reddet han økonomien til selskapet. Det er derfor jeg synes hele denne saken blir så merkelig, sier Selland som egentlig hadde tenkt å ta et forbehold i saken.

– Men da oppsigelsesbrevet kom ut i avisene, ble det klart. Å sparke ham på et så tynt grunnlaget er bare veldig merkelig, sier han.

Var håndterbart

– Det er daglig leder som har kompetanse og ansvar for å håndtere en slik tilsynsrapport som kom fra Miljødirektoratet. Nå kjenner ikke jeg kompetansen til alle i styret. Men dette er vanlig rutine. Odd Terje har orientert styreleder om at det foreligger en rapport. Og den har han vurdert som håndterbar. Så er det styreleder sin plikt å be om rapporten, slik at det kan behandles i styret. Når Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) samtidig, så klart og så tydelig har plassert ansvaret for eksplosjonen hos Sar AS som leverte avfallet, så blir grunnlaget for oppsigelsen fryktelig tynn. Det er den som leverer avfallet som har ansvaret for å deklarere det riktig. Det er ikke mulig for Returkraft å sjekke absolutt alt, når dagens system bygger på tillit til leverandøren, sier han.

Tynt grunnlag

– Når DSB politianmelder Sar AS, og selskapet slett ikke har en plettfri vandel, så blir grunnlaget enda tynnere når det skjer på bakgrunn av en tilsynsrapport som ikke engang er ferdig, sier Selland.

Han peker også på Odd Terje Døvik sitt engasjement for helse, miljø og sikkerhet på anlegget.

– Da jeg deltok på eiermøter eller i styret, så var HMS det første Odd Terje dro fram. Han var stolt av resultatene og dem som jobber på Returkraft. For det var nesten ikke hendelser der. Dette dro han fram hele tiden, forteller Selland.

Noe skurrer

– Derfor er det noe som skurrer i denne saken. Jeg har ikke belegg for å si at det er andre motiver som ligger bak oppsigelsen. Men jeg vet jo at det er interessekonflikter mellom eierne. Ikke minst i forhold til Kristiansand som er den største eieren. I min tid hadde vi et godt samarbeid selv om det var uenighet, sier han.

Venneslas ordfører gikk før helgen ut og sa at han ikke kan forstå at ikke prosessen mot Odd Terje Døvik kunne blitt gjort på en annen måte. Foto: Jacob J. Buchard, arkiv

– Uforståelig

Før helga gikk Venneslas ordfører Nils Olav Larsen ut i Vennesla Tidende og fortalte at han har reagert på prosessen mot Døvik. Vennesla er også en av de små eierne i Returkraft, med en eierandel på 12 prosent av Avfall Sør, som igjen eier 49 prosent av Returkraft.

– Jeg kan ikke forstå at ikke dette kunne blitt gjort på en annen måte, sier Larsen til avisen.

– For meg er dette veldig uforståelig. Jeg har bare gode skussmål til han. Det er en god venndøl, og han har hatt mange flotte jobber. Han har også løftet Returkraft, men jeg må presisere at jeg ikke kjenner alle detaljer i det som har skjedd, sa Larsen til Vennesla Tidende.

Eierne på banen

Også John Oddvar Selland stiller seg kritisk til prosessen.

– Jeg tror egentlig hele denne saken må ha kommet nokså brått på eierne. Enigheten er nok ikke der at de synes det er ålreit å sparke daglig leder. Derfor håper jeg eierne kommer på banen og vurderer styrets arbeid. De må få vite hva som har foregått, sier han.

John Oddvar Selland er nå pensjonist. Men da han leste oppsigelsesbrevet av Odd Terje Døvik i avisen, valgte han å ta bladet fra munnen og kritisere avgjørelsen. Han mener grunnlaget for å sparke Døvik er for spinkelt. Foto: Jan Oddvar Eide

– Helt krise

– Odd Terje kan ha trådt feil. Han er ikke feilfri. Men at det får sånne konsekvenser er forferdelig og rist. Situasjonen nå og signaleffekten ut, er jo helt krise, spør du meg. Når styret selv snakker om at de kan ha skyld, når DSB har pekt på Sar AS, så skurrer det. Det kan få økonomiske konsekvenser for Returkrafts forsikringsoppgjør etter eksplosjonen. Jeg tror ikke det skjer. Men det kan. Når styret steller seg slik, er det lite profesjonelt gjort, sier Selland.