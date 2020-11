Et annerledes bystyre

De folkevalgte ser ut til å ta både lokaldemokratiet og smittevern på alvor. Her er det nemlig ikke nok med en meter avstand. Partigruppene sitter på hvert sitt rom, mens ordføreren sitter alene igjen i bystyresalen.

Alf Albert (Dem) har fått servert et glass alkoholfritt av rådhusforvalteren. Det skjedde i forbindelse med at bystyret har behandlet saken om hvor strenge regler det skal være for dem som vil nyte mer promillefremkallende drikker.

Strikking er ikke helt uvanlig der folkevalgte møtes. Jannike Arnesen (Ap) lar strikkepinnene gå mens hun samtaler med Dagfinn Haarr, tidligere kommuneoverlege i Kristiansand og medlem i Kristiansand bystyre.

Nils Nilsen (Dem) har vanligvis mye på hjertet under bystyrets møter. Her har han slengt bena på bordet, mens han konsentrerer seg om det som skjer på skjermen. Muligens er det en viktig avstemming som foregår.

SVs gruppeleder Andreas Landmark måtte håndtere en vanskelig havnesak under møtet og en rekke andre avstemninger.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn