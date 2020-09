Tenåringer tiltalt for ransforsøk

Fem ungdommer er tiltalt for ransforsøk, etter at en 15-åring ble truet med luftpistol i en leilighet i Kristiansand sentrum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tre jenter og to gutter i alderen 16–20 år står tiltalt for forsøk på grovt ran etter at en 15-åring ble truet med luftpistol og avkrevd en større pengesum. Her er forsvarerne Nils Anders Grønås, Bjørge Usterud Tveito og Lars Faye Ree avbildet i retten. Aktor Helle Brabrand i bakgrunnen. Foto: Erlend Olsbu

KRISTIANSAND: – Jeg var veldig redd og fikk panikk. Jeg trodde jeg skulle dø, sa den nå 16 år gamle gutten da han forklarte seg i Kristiansand tingrett mandag.

En fredagskveld i januar ble han lurt til en leilighet i Kristiansand sentrum. Der ble han slått i ansiktet og truet med en luftpistol av en jevngammel gutt.

Fire andre ungdommer befant seg i leiligheten. Samtlige er nå tiltalt.

– Påtalemyndigheten er av den oppfatning at dette var planlagt av de fem tiltalte, sa aktor Helle Brabrand i sitt innledningsforedrag.

Aktor Helle Brabrand i samtale med fornærmedes bistandsadvokat, Kristine Eide. Foto: Erlend Olsbu

Oppgjør etter Vipps-svindel

Gutten som slo og truet 15-åringen erkjenner straffskyld for forsøk på grovt ran. De fire andre nekter straffskyld for medvirkning.

– Jeg slo ham ved siden av øyet. Så tok jeg en luftpistol som lå i en skuff på kjøkkenet. Jeg satte pistolen ved siden av hodet hans og trakk av. Det kom bare luft ut, forklarte gutten i retten.

Han forklarte at han var irritert på 15-åringen, som hadde sørget for at en kamerat av ham havnet i trøbbel etter en Vipps-svindel.

Gutten som ble slått forklarte at han hadde hacket seg inn på Vipps-kontoen til en tilfeldig kvinne og overført 9000 kroner til en gutt han så vidt kjente fra før.

Han hevder at han følte seg truet til å overføre penger til denne personen. Gutten som fikk pengene har forklart at han var helt ukjent med han at ville bli brukt som mottaker i svindelen, men tok likevel pengene.

Foreldre fant penger

Problemene startet da foreldrene til gutten som fikk penger oppdaget at han hadde uvanlig mye kontanter. Kvinnen som ble svindlet skal også ha kontaktet ham og truet med anmeldelse. Han fortalte dette til en kamerat, som forsøkte å få 15-åringen til å ordne opp.

– Jeg syntes det var dårlig gjort. Jeg sendte melding om at han måtte fikse det, men fikk bare et frekt svar tilbake, sa gutten som slo og truet 15-åringen.

Han fikk en venninne til å sende en melding til 15-åringen. Venninnen spurte om 15-åringen ville komme til en leilighet i sentrum for å se film sammen med henne. Etter få minutter dukket de fire andre ungdommene opp.

– Skulle bare prate

– Jeg sa til de andre at jeg bare skulle prate med ham. På vei inn bestemte jeg meg for å slå til ham, sa den tiltalte 16-åringen.

Gutten som ble slått forklarte at han ble bedt om å skaffe 20.000 kroner innen to dager. Den tiltalte tenåringen avviste dette og hevder han kun ville at gutten skulle betale det han skyldte.

I stedet for å betale gikk fornærmede til politiet og anmeldte saken. De fem tiltalte ble pågrepet og avhørt dagen etter.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som avsluttes fredag.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Erlend Olsbu erlend.olsbu@fvn.no