Agder­posten: Overg­reps­siktede menn løslatt etter å ha vært hemmelig fengslet

To menn som er siktet i en omfattende overgrepssak der mindreårige er involvert, er løslatt, ifølge Agderposten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

To overgrepssiktede menn er løslatt etter å ha vært varetektsfengslet siden januar. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

Politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl i Agder politidistrikt sier til avisen at de to ble løslatt tirsdag og onsdag denne uken. Da hadde de sittet fengslet siden de ble pågrepet 21. januar.

– Politiet mener det ikke er grunnlag for å holde de to varetektsfengslet ytterligere, men siktelsene blir opprettholdt, sier politiadvokaten, som ikke har villet kommentere innholdet i anklagene mot de to.

Hegdahl bekreftet tidligere denne uken at de etterforsker en straffesak der det potensielt er flere fornærmede.

Ifølge kilder Agderposten har vært i kontakt med, kan det være snakk om mulige overgrep mot et tosifret antall mindreårige. Det skal ha vært offentlige instanser som slo alarm. Én av de siktede hadde en offentlig lønnet rolle. Mannen nekter straffskyld.

Politiet har vært hemmelighetsfulle om den omfattende etterforskningen og har i løpet av den siste tiden fått medhold i seks kjennelser fra Aust-Agder tingrett i å unnta kjennelsene i sin helhet fra offentligheten.

Etter en anke fikk Agderposten medhold i at slutningene kan tillates gjengitt i anonymisert form.