Forskning på flått får 55 millioner kroner fra EU

Sørlandet sykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer er sentrale partnere i prosjektet, som har fått navnet NorthTick. Prosjektet er et samarbeid mellom landene i Nordsjø-regionen, og ledes av Region Jönköping i Sverige. Det finansieres av EU.

– Tildelingen gjør at vi kan videreføre viktig internasjonalt samarbeid og realisere flere prosjekter som vi allerede er i gang med, sier faglig leder Randi Eikeland for Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

Selv om kunnskap om forebygging, diagnostisering og behandling av ulike flåttbårne sykdommer øker, er det utfordrende å få denne kunnskapen ut til helsevesenet og folk flest, sier Eikeland.

– Med dette prosjektet håper vi å kunne gi enda bedre informasjon om risiko og forebygging til publikum. Helsevesenet trenger mer kunnskap om hvilke sykdommer man kan få etter flåttbitt, og hvordan flåttbåren sykdom diagnostiseres, sier Eikeland.

I tillegg til Norge skal partnere fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Storbritannia samarbeide i det treårige prosjektet.