Kjøpte for 18 millioner. Nå vil han rive alt.

OneCo-eier Marvin Jensen kjøpte naboens hus på Andøya for 18,2 millioner. Nå søker han om å rive all bebyggelse og bygge nye 616 kvadratmeter gulv – inkludert sjøbod for å pleie kundeforbindelser.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn