Satte i gang leteaksjon etter at det ble hørt rop om hjelp

Alle nødetatene var i sving da det kom melding om rop om hjelp fra Kanalbyen natt til tirsdag.

KRISTIANSAND: – Alle nødetatene, samt redningsskøyta og losbåten bisto i leteaksjonen. Vi holdt på i en time og ti minutter for å sjekke det ut, for å så godt det lar seg gjøre kunne konkludere med at ingen personer lå i vannet, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Eyvind Formo, til Fædrelandsvennen.

Det var klokka 03.36 natt til tirsdag at nødetatene ble varslet. En beboer i Kanalbyen på Odderøya hadde hørt rop om hjelp.

Letingen ble avsluttet rundt klokka 04.50 uten funn.

Politiet hadde også en voldshendelse å håndtere natt til tirsdag.

Klokka 03.17 kom det melding om at en mann skulle ha blitt slått i Kristiansand sentrum.

– Han har nok blitt slått. Så får videre etterforskning vise hva som har skjedd. Vi har gjort noen vitneavhør i natt, så får vi se om det er noe å gå videre på, sier Formo.

Hendelsen skjedde i nærheten av Rådhusgata, og offeret er en mann i 20-årene, forteller Formo.

