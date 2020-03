Color Line permitter 2000

Color Line har innstilt ordinær passasjertrafikk og opprettholder kun cargotilbudet. Nå blir i underkant av 2000 permittert.

Superspeed hadde sin siste avgang fra Kristiansand i helga. Den kommer ikke tilbake før om tidligst en måned. Foto: Tormod Flem Vegge

KRISTIANSAND: – De tiltakene Color Line har implementert har fått omfattende konsekvenser for selskapets virksomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i en pressemelding som ble sendt ut mandag kveld.

I helga forlot Superspeed Kristiansand for siste gang på en god stund. Ferjeselskapet har innstilt alle avganger fram til 16. april. Også annen passasjertrafikk er innstilt.

Permitteringer

Mandag kveld ble altså konsekvensene for de ansatte klare: I underkant av 2000 ansatte permitteres.

Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut mandag er i realiteten alle inntekter fra selskapet borte med unntak av inntektene fra cargovirksomheten.

Cargovirksomheten blir opprettholdt ved ved Color Carrier vil betjene ruten mellom Oslo og Kiel. Dette er et ro-ro skip (roll on - roll of). I tillegg vil Superspeed 2 gå i ordinær rute på strekningen Larvik - Hirtshals.

På strekningen Kristiansand-Hirtshals blir det altså ingen trafikk. Nå er det kun Fjord Line som seiler på denne ruten.

Kan oppheves

På grunn av et stortingsvedtak mandag vil de ansatte få full lønn de første 20 dagene av den perioden de blir permittert. Hvor lenge de vil være permittert er usikkert.

Ifølge konsernsjef Trond Kleivdal kan permitteringene bli opphevet på kort varsel. Han sier i pressemeldingen at selskapet vil være klar til å skyte fart når myndighetene igjen tillater passasjertrafikk mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

