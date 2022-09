KRISTIANSAND: Det tok ikke lang tid før Dyreparkens nye løver fant tonen, og nå er det småløver på vei, melder Dyreparken i en het pressemelding på selveste fredda’n.

I mai ankom de to nye løvene Parken, hannløven Mufasa og hunnløven Kira, etter en anbefaling fra det internasjonale bevaringsprogrammet de er en del av.

Mustafa kommer fra en dyrepark i Frankrike, og løvinnen, Kira, kommer fra en dyrepark i Belgia. Det nye avlsparet, som begge er tre år gamle, er starten på en ny løveflokk i Dyreparken.

Spenning

Allerede nå kan veterinær Rolf-Arne Ølberg bekrefte at Kira er drektig.

Her ble en av løvene båret ut til sitt nye hjem i Dyreparken 12. mai i år. Foto: Daniel Schjøtt /Dyreparken

De ansatte i Dyreparken tar ultralyd av Kira gjennom buret. Foto: Daniel Finne Schjøtt/Dyreparken

– Løvinnen har ikke hatt unger før, og det knytter seg alltid litt spenning til hvordan hun takler dette, og hvor godt hun tar seg av ungene, sier Rolf-Arne Ølberg.

Gjestene kan fremdeles se løveparet i Dyreparken, men når fødsel nærmer seg vil dyrepasser Olav sørge for at Kira får den roen hun trenger.

Kira får godbit i form av rått kjøtt for å holde seg i rounder ultralyden. Foto: Daniel Finne Scjøtt/Dyreparken

Stenger løvehuset

– Det betyr i praksis at at vi etterhvert kommer til å stenge av løvehuset og løvetunnellen for våre besøkende i en periode. Dette for å gi Kira nødvendig ro i tiden før, under og etter fødsel, forteller Olav Åsland.

Løvene får fra en til seks unger, normalt to-tre - etter en drektighetstid på 3,5 måneder. Ungene veier 1-2 kg ved fødselen, og åpner øynene etter ca. 11 dager. Når ungene er to uker begynner de å gå rundt, og når de er en måned gamle løper de.

Løvene er sårbare på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er tap av leveområder, mangel på byttedyr og jakt. Derfor er løvene er en del av et bevaringsprogram, og målet for programmet er å ha en sunn bestand av løver i verdens dyreparker som en reserve for fremtiden.

Fra før av har Dyreparken tre løver, løvinnene Kiara, Nala og Lea, alle 14 år gamle. Nå utvides flokken.