Skal grave opp kirsebærtrærne i Rådhusgata

Trærne og blomstene må fjernes fra Rådhusgata i et års tid i forbindelse med byutviklingsarbeid. Ingeniørvesenet ønsker blomsterbedene bort for godt. – Men sannsynligvis taper vi i denne saken, sier veisjef Per Kjelsaas.