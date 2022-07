BLOKHUS, DANMARK: Rundt 30 personer, deriblant Sebastian Gjengedal (11) fra Vennesla, ble torsdag ettermiddag evakuert fra berg- og dalbanen «Falken» i Fårup sommerland i Danmark.

Årsaken var en mystisk lyd.

– De ansatte fortalte at de hadde hørt et smell som ikke skulle være der, og at de derfor trykket på nødbremsen, fortalte pappa Rune Gjengedal til Fædrelandsvennen torsdag.

Vogna var såvidt kommet ut av stasjonen da en av de parkansatte trykket på nødbremsen.

Kjetting

Nå opplyser administrerende direktør Niels Jørgen Jensen i Fårup sommerland at årsaken til smellet ble raskt funnet. Det viste seg at lyden kom fra kjettingen som trekker vogna opp den første bakken, ifølge avisen nordjyske.dk.

– Toget ruller stille og rolig ut av stasjonen. Så ruller det en meter eller to ned, før det ruller opp på kjettingen. Det er tilkoblingen til kjettingen som har gitt en lyd. Det er ikke noe farlig i det, men det er naturlig at vi sjekker når noe slikt skjer, sier Niels Jørgen Jensen til Nordjyske.

– Teknikernes ansvar

Han medgir at dette er en lyd som høres jevnlig.

– Den var formentlig litt høyere enn normalt, og det var derfor han trykket stopp, sier Jensen, som samtidig støtter den parkansatte i avgjørelsen.

– Hvis det er noe man er i tvil om, er det bedre å få kolleger til å undersøke om det er noe man skal være oppmerksomme på eller om vi skal kjøre videre. Så blir det heller teknikernes ansvar å frigi den igjen.

Ifølge parksjefen gikk det mellom 30 og 40 minutter fra attraksjonen ble stanset til den var i gang igjen.

«Falken» har en høyde på 20 meter og en topphastighet på 75 km/t.