KRISTIANSAND: Stiansen har både bronkitt og halsbetennelse, og har gått inn og ut av legevakta siden hun røk ut av Stjernekamp 16. oktober.

– Jeg hater å ligge syk og kan ikke huske kroppen har brukt så lang tid på å komme seg til hektene igjen, forteller hun på sms til Fædrelandsvennen.

Sengeliggende

På sin instagramprofil torsdag skriver Stiansen:

«Prøvde faktisk å smile her på bildet. Det var ikke helt sånn her jeg så for meg tiden rett etter Stjernekamp, må jeg si. Senga, sofaen, legevakta og legekontoret har vært mine arenaer siden jeg kom hjem fra Stjernekamp-moroa».

Jorun Stiansen endte opp som nummer fire i høstens Stjernekamp på NRK1.

Også underveis i konkurransen var hun syk og hadde stemmeproblemer, og en måned etterpå er formen ikke blitt bedre.

Jorun Stiansen under høstens Stjernekamp, der hun endte opp på fjerdeplass. Foto: Berit Roald

– Det eneste positive med dette er at nå kjenner jeg hvor mye jeg har lyst til å synge og opptre igjen, og hvor mye det betyr for meg. I tillegg så blir man ekstra takknemlig for å være frisk i utgangspunktet og ha muligheten til å gå, snakke, synge og jobbe med og gjøre akkurat hva man vil, forteller Stiansen.

Får perspektiv

«Det fine med når virusjævlene tar deg og man blir sengeliggende over lengre tid er at man får himla god tid til ettertanke og man setter en hel del ting i perspektiv», skriver hun også i innlegget på Instagram.

– Det har jeg ikke akkurat nå. Nå gleder jeg meg bare til å synge julesanger på Torvet den 12. desember i Kristiansand og håper selvfølgelig stemmen og formen er tilbake 100 prosent innen da, skriver hun til Fædrelandsvennen.

På Instagram skriver hun også at hun gleder seg sykt til taleforbudet er over, men det gjør ikke samboeren Egil.

– Og jeg gleder meg en haug til å kunne åpne kjeften og synge og kjase med dere igjen snart.