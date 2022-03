Aldri tidligere har det blitt målt så store verdier for et høytrykk i Kristiansand som på lørdag. Meteorologen mener det burde blitt feiret.

KRISTIANSAND: – Lørdag ble lufttrykket på Kjevik i Kristiansand målt til 150 hektopascal (hPa). Dette er ny rekord ved målestasjonen, og det jeg vil kalle et eksepsjonelt høyt høytrykk, sier vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til Fædrelandsvennen.

Det kraftige høytrykket gir seg først og fremst utslag i mye sol og rolige vindforhold, og kan også gi lavere vannstand i sjøen.

– Grunn til å feire

– For oss meteorologer er slike rekorder morsomme kuriositeter. Sørlendingene som får glede av finværet burde kanskje feire det med en solbolle, sier meteorologen.

Hun sier høytrykket vil bli liggende noen dager i sør, men altså være på sitt høyeste lørdag formiddag.

– Kan føle seg nedtrykt

– Noen hevder de merker det på gikta når det er høye høytrykk. Og om noen lørdag har følt seg nedtrykt, så vet de jo hva grunnen kan være, sier Pernille Borander.

Ifølge en artikkel som statsmeteorolog Unni Nilssen publiserte på yr.no i 2015 er det gjennomsnittlige lufttrykket fordelt over hele jordoverflaten 1013 hPa. En kan si at lufttrykk som har verdi over dette er høytrykk og verdier under dette er lavtrykk.

Den gamle høytrykksrekorden ved Kjevik var på 104,9, og ble satt i januar 2012.

Det høyeste naturlige lufttrykk som noen gang er registrert i verden, ble målt i nordlige Sibir i desember 1968. Det var på hele 1084 hPa. Den norske rekorden er fra 23. januar 1907, da det i Dalen i Telemark ble målt til 1061 hPa.