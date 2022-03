KRISTIANSAND: – Vi har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Vårt hovedfokus for tilsynet var å følge opp fjorårets hendelse for at virksomheten skal forebygge slike eksplosjoner i framtiden, sier seksjonsleder Einar Knutsen i Miljødirektorater til Fædrelandsvennen.

Han presiserer at direktoratets oppgave ikke er å granske hendelsen med tanke på reaksjoner, men å undersøke om miljøregelverket er fulgt.

Lovbrudd

Onsdag omtalte Fædrelandsvennen den endelige rapporten fra direktoratet som konkluderte med to lovbrudd. Først og fremst at Returkraft tok imot avfall det ikke har lov til å ta imot. Dernest at selskapets risikovurdering ikke var god nok.

Kunne forhindret eksplosjonen

– Dere slår fast at kontrollen var for dårlig. Det ligger vel i det at Returkraft kunne ha forhindret eksplosjonen hvis de hadde hatt bedre kontroll?

– Vi mener at virksomheten kunne gjort en bedre risikovurdering. Det ligger i avvikene vi har påpekt. Det kan være at de kunne forhindret hendelsen, men vi sier ikke noe om skyld, sier Knutsen.

Han opplyser at Returkraft har plikt til å rette avvikene. Dette er reaksjonen fra Miljødirektoratets side.

Politianmelder ikke

– Returkraft må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 2. mai 2022. Vi har ikke myndighet til å ilegge straff, men kan anmelde saker til politiet. Det vurderer vi ikke i denne saken, sier Knutsen.

Han legger til at anmeldelse er noe som blir vurdert «der avvik i tilsynsrapporten er beskrevet som alvorlige».

– På dette tilsynet er ikke avvikene karakterisert som alvorlige, sier Knutsen.

Avdekker ofte lovbrudd

Han viser til at Miljødirektoratet ofte avdekker brudd på regelverket knyttet til internkontroll, mottakskontroll og risikovurderinger hos ulike aktører.

– Det var også tilfelle hos Returkraft, sier Knutsen.

– Returkraft mener myndighetene ikke har stilt krav om et mottakssystem som skal kunne stoppe en slik leveranse?

– Returkraft har en tillatelse til avfallsforbrenning, hvor det stilles spesifikke krav. Vi har ingen godkjennelse av deres system. Det er virksomheten som har ansvar for å drive etter miljøregelverket og vi forventer at de har gode systemer. Så fører vi tilsyn for å sjekke hvordan tilstanden er og for å bidra til etterlevelse av miljøregelverket, sier Knutsen.

Leverandør anmeldt av DSB

I februar anmeldte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rogalandsfirmaet Sar AS for brudd på forskriften om transport og merking av farlig gods.

Sar AS har på sin side hevdet at Returkraft har et ansvar for eksplosjonen.

DSB anså det imidlertid som bevist at Sar AS hadde levert brannfarlig avfall til Returkraft, og at det var dette avfallet som førte til eksplosjonen. DSB mente samtidig at det på grunn av feilmerkingen ikke var mulig for Returkraft å oppdage den eksplosjonsfarlige lasten.