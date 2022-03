KRISTIANSAND: – Etter åtte år er det på tide å slippe andre til, sier Ivar Bergundhaugen til Fædrelandsvennen.

Han overtok som gruppeleder etter Dag Vige ved valget i 2013. I dag er han en av to representanter for Venstre i bystyret.

Ikke gjenvalg

Bergundhaugen sier til Fædrelandsvennen at han er villig til å stå på lista ved lokalvalget i 2023, men altså ikke på førsteplassen. I bystyret har også Jan Oddvar Skisland (Ap) og Reidar Heivoll (Sp) sagt at de ikke tar gjenvalg.

Gruppelederne Vidar Kleppe (Dem) og Renate Hægeland (H) har sagt at de tar gjenvalg og at de ønsker førsteplassen.

Heivoll og Skisland har begge sagt at tonen i bystyret de siste årene har vært medvirkende til at de trekker seg, selv om det ikke har vært avgjørende.

Debattklima

Ifølge Bergundhaugen har ikke den spesielle situasjonen i bystyret hatt noe å si for at han trekker seg.

– Nei, det heller en grunn til at jeg vil fortsette, sier Bergundhaugen.

Han legger til at han er interessert i å stå på lista om partiet ønsker ham.

Lav oppslutning

Venstre gjorde et dårlig valg forrige gang og fikk inn kun to i bystyret. Ved neste valg er det ventet at antall representanter i bystyret bli redusert og partiet risikerer å få inn bare en representant om de ikke gjør det bedre.

– Jeg ble veldig overrasket ved forrige valg. Det var uventet. Men jeg er sikker på at det er nok grønne og liberale velgere i Kristiansand til at vi får inn tre - fire i bystyret.