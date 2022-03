«På bakgrunn av de opplysningene vi har i dag, er vår vurdering at pasienten har fått en skade som følge av svikt i forbindelse med behandling av kreft i huden/nesen (BCC) ved Aleris Helse AS, skriver Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det framgår av NPE sin vurdering som nå er sendt de involverte parter.

NPE understreker at avgjørelsen, der pasienten får medhold, er foreløpig.

– Det var en enorm lettelse da NPE ringte. Vi måtte stoppe bilen hjem fra Sandnes, det ble smil og tårer om hverandre, sier Jon Åge Bergsagel-Larsen. – Det er flott å få denne anerkjennelsen og at noen blir stilt til ansvar. Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger etter at vår historie ble publisert i Aftenbladet i helga, og er hjertelig takknemlige for all støtten. Mange skriver at norsk helsevesen ikke fungerer. Vi ønsker å understreke at helsepersonell vi har truffet stort sett alltid har gjort sitt beste for oss. Feilene som er gjort gjelder noen få, hundrevis av andre har alltid hjulpet så godt de har kunnet, sier Bergsagel-Larsen til Aftenbladet.

NPE: – Svikt i behandlingen ved Aleris

Aftenbladet brakte i helga en bred artikkel om ekteparet Bergsagel-Larsen og om deres kamp for å bli hørt. Jon Åge Bergsagel-Larsen har klaget inn en rekke instanser for feilbehandling da påvist kreft på nesa ikke ble sett i sammenheng med dobbeltsyn og voldsomme hodesmerter som senere viste seg å være kreft som hadde spredd seg. Rikshospitalet slo full alarm om nettopp dette, og mente han måtte kalles snarlig inn til videre undersøkelser. Likevel gikk det lang tid uten at noe skjedde. Først om lag fem måneder senere startet Bergsagel-Larsen på strålebehandling og cellegift.

NPE mener den første operasjonen på nesen til Bergsagel-Larsen – 03.04.2019 – foregikk i tråd med god medisinsk praksis, men at den andre operasjonen – 04.09.2019 -. burde vært gjennomført tidligere, fordi det i begynnelsen av mai foreslå svar på vevsprøver som viste kreftsykdom. Aleris påpeker at pasienten selv ønsket at inngrep nummer to skulle foretas etter sommerferien. «Vi mener likevel at tidsforløpet mellom første og andre operasjon i dette tilfellet ikke var i tråd med god medisinsk praksis.»

«Det har etter dette vært svikt i behandlingen ved Aleris Helse AS», heter det.

Medisinsk direktør Naeem Zahid ved Aleris Helse AS kommenterer den foreløpige vurderingen slik:

– Dette er fryktelig trist. Vi ser at pasienten har blitt sviktet i flere ledd, og vi vil igjen understreke at vi har den dypeste medfølelse for pasienten og hans familie. Sist uke mottok vi den foreløpige vurderingen fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og nå skal vi sette oss grundig inn i vurderingene fra NPEs sakkyndige.

Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

NPE: – Andre diagnoser burde vært vurdert av SUS

NPE mener at det var fornuftig at Bergsagel-Larsen ble behandlet med kortison for betennelsestilstanden Tolosa-Hunt, «det ble gjort korrekte vurderinger av tilstanden og iverksatt riktige behandlingstiltak», skriver NPE. «Da plagene og forandringer sett ved MR-undersøkelser ikke gikk tilbake etter åtte uker, burde etter vårt syn andre diagnoser enn Tolosa-Hunt ha blitt vurdert. At andre tilstander og diagnoser ikke ble vurdert på et tidligere tidspunkt, mener vi ikke var i tråd med god medisinsk praksis», skriver Norsk pasientskadeerstatning.

«Det har dermed vært svikt i behandlingen også ved Helse Stavanger HF», heter det.

– Vi tar den foreløpig vurderingen fra NPE til etterretning. Det er enkelte forhold ved behandlingen ved nevrologisk avdeling på SUS som ikke er tilstrekkelig belyst i den foreløpig rapporten. Vi vil derfor sende en redegjørelse til NPE for å sikre at den endelige konklusjonen har det nødvendige faktagrunnlaget.

Uavhengig av dette, vil vi gå grundig gjennom alle forhold ved denne saken for å se hva vi kan lære av. Denne pasienten har vært gjennom store belastninger og lidelser, og vi har ikke lykkes med å ivareta en god oppfølging og kommunikasjon, sier Elin Bjelland Forsaa, avdelingssjef for Nevrosenteret og avdelingsoverlege i nevrologi ved Stavanger universitetssjukehus.

– Tidligere operasjon kunne forhindret spredning

NPEs foreløpige konklusjon er at en operasjon nummer to på nesen burde vært utført allerede i mai 2019 og at dette mest sannsynlig ville gjøre det mulig å fjerne alt svulstvev i neseområdet. «Dette ville mest sannsynlig ha forhindret den senere utviklingen av kreftsykdommen, med blant annet spredning til nerve og til hjernens hulrom. Pasienten ville da unngått forløpet med cellegift- og strålebehandling og langvarig kortisonbehandling, og plager som følge av dette», skriver NPE.

«Det er sannsynlig at pasienten har fått en endring i prognosen av kreftsykdommen, på grunn av forsinkelsen. Den endrede prognosen kan ha medført psykiske merbelastninger. Endringen er av en slik art og omfang at han får menerstatning for dette», heter det videre. NPE poengterer at svikten i behandlingen ved SUS ikke har vært av betydning for erstatningsspørsmålet.

Pasienten klaget også inn Lura Legesenter og Helse Bergen. NPE uttaler at behandlingen ved Lura legesenter og i Helse Bergen HF (Haukeland) har vært i tråd med god medisinsk praksis.