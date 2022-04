Kristiansand-baserte God Driv As kjøper Raglamyrsenteret, som inneholder åtte butikker.

Det kommer fram i en pressemelding onsdag formiddag. Det er snakk om Raglamyrsenteret, som inntil nå har vært eid av Tvedt Eiendom. Overtakelsen skjer 2. mai.

I desember 2021 ble det kjent at Kristiansand-baserte God Driv AS hadde kjøpt Longhammarvegen 24 i Haugesund av Coop. Der etablerer Bauhaus nå et stort varehus som åpner til sommeren.

Nå kjøper selskapet også naboeiendommen Raglamyrsenteret.

– Vi jobber for å styrke vår posisjon innenfor handel- og logistikkeiendom i Sør-Norge, og Raglamyrsenteret passer godt inn i denne strategien, sier arbeidende styreleder og eier i God Driv, Vennesla-investoren Tore Gustav Drivenes, i pressemeldingen.

Tvedt Eiendom, som nå selger Raglamyrsenteret, driver i dag blant annet MagasinBlaa i Stavanger og Tvedtsenteret.

– Vi selger Raglamyrsenteret for å fokusere på utvikling av våre eiendommer i Stavanger, sier administrerende direktør i Tvedt Eiendom, Siri Nybø, i pressemeldingen.

Hun forteller at eiendommen har vært eid av familiebedriften i nærmere 30 år.

– Vi er glad for at eiendommen i det videre skal forvaltes av God Driv som er en industriell eier, sier Nybø videre.

Eiendommen Longhammarvegen 6 på Raglamyr i Haugesund er i dag helt utleid, og består av følgende butikker.

Skeidar, Sport Outlet, Kid, PetXL, VetXL, Haugli Bakeri og Home at Home. I tillegg skal butikken Holdbart inn på senteret i løpet av kort tid.

