OSLO: Det ble klart på avslutningsdagene av Høyres landsmøte søndag.

Horrigmo er 39 år og bor nå i Ski øst for Oslo. Hun var i Erna Solbergs regjering statssekretær for Monica Mæland i Kommunaldepartementet og for Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har jobbet som senioranalytiker i analyseselskapet Oxford Research.

Leder nominasjonskomite

Horrigmo er også nylig valgt til leder av nominasjonskomiteen til Kristiansand Høyre, og skal dermed lede nominasjonsarbeidet når partiets ordførerkandidat til valget i 2023 skal velges allerede før sommeren.

39-åringen også bakgrunn som politisk rådgiver for tidligere Kristiansand-ordfører Harald Furre.

Gjenvalgt

Steinar J. Olsen er gjenvalgt til sentralstyret. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Kristiansanderen Steinar J. Olsen fortsetter også som en del av Høyres sentralstyre etter at han ble gjenvalgt i helga. Olsen er mest kjent som gründer av kleskonsernet Stormberg, men han har også sittet i en rekke offentlige råd og utvalg, vært medlem av Høyres sentralstyre siden 2020 og har mange år bak seg i bystyre og formannskap i Kristiansand.

Sentralstyret er Høyres øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene, og består av arbeidsutvalget, representanter fra fylkene og seks direktevalgte medlemmer, der Horrigmo og Olsen altså er to av dem.