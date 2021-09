Bomglipp i Kristiansand

KRISTIANSAND: – Informasjonsskiltene viser feil, men vi kan bekrefte at bilistene som passerer ikke belastes slik skiltene viser.

Det sier kommunikasjonssjef i bomselskapet Ferde, Marit Husa, til Fædrelandsvennen.

De korrekte bomsatsene er nemlig motsatt av det skiltene viste da bomstasjonene åpnet igjen onsdag morgen..

24 kroner for personbiler og 50 kroner for vogntog over 3,5 tonn.

– Bilistene som har reagert kan med andre ord puste med magen, sier Husa.

Det er ikke Ferde som står bak selve skiltingen. De forsikrer likevel at filen i systemet oppdateres og prisene endres.

Bomstasjonene i Kristiansand åpnet onsdag for drift for første gang siden nyttår.