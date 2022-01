Blå Kors starter sin femte videregående skole. Skolen skal være ekstra tilrettelagt for hver enkelt elev.

GRIMSTAD: – Vi skal gjøre vårt beste for at elevene skal trives, lære og ha det godt på den nye skolen, sier rektor Frode Stiansen i en pressemelding.

Han sier til Fædrelandsvennen at de ser for seg at søkere kommer fra store deler av Sørlandet, kanskje hovedsaklig fra strekningen Kristiansand til Risør. De har 108 elevplasser på skolen som ligger i Grimstad.

Lang erfaring

Blå Kors starter opp den nye videregående skolen i Grimstad skoleåret 22/23. Fra før driver organisasjonen fire andre videregående skoler i ulike deler av landet, blant annet Øvrebø videregående skole i Vennesla.

– Blå Kors har bred erfaring og kompetanse når det kommer til å drive skoler for elever som av en eller annen grunn har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Gjennom våre ulike skoler møter vi hver dag skoleelever som har ekstra utfordringer og vi har som mål at elevene opplever trygghet i hverdagen og finner troen på seg selv. Mestringsopplevelser er svært viktig i denne sammenhengen, sier Stiansen.

Fagbrev

Målgruppen til Blå Kors sin nye videregående skole er i utgangspunktet elever som ønsker å ta fagbrev, men som vil ha behov for ekstra tilrettelegging og som kan dokumentere dette.

På nettsiden deres viser de følgende tilbud: Bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, salg, service og reiseliv og påbygning til studiekompetanse.

Skolen skal ligge i bygget som tidligere huset Høgskolen i Agder. Der driver også Drottningborg ungdomsskole og flere menigheter sin virksomhet.