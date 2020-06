– Fullstendig uaktuelt for oss å sponse hippe leiligheter på Lagmannsholmen

Administrerende direktør i Glencore, Nils Gjelsten, sier de lever godt med å la dagens konteinerhavn bli der den er i dag. Foto: Kristin Ellefsen

Glencore-direktør Nils Gjelsten advarer mot at en ny konteinerhavn blir så dyr at næringslivet må ut med mer i avgifter. Bedriften lever godt med at den bare blir værende der den er i dag.

