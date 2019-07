Kritiseres etter uttalelse: – Håper det ikke har skadet oss for mye

Ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland (Ap) presiserer onsdag at partiet ikke har noen planer om samarbeid med Demokratene. Lokal Ap-topp Terje Næss sier at han håper at uttalelsene ikke har vært for skadelige.