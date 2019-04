Ny brann i skogen ved E 39 - ber om bistand fra Sivilforsvaret

LYNGDAL: Brannvesenet Sør i Lyngdal og Kvinesdal kjørte tirsdag ettermiddag ut på melding om røykutvikling fra terrenget like ved E 39 ved Røysgård, meldte 110-sentralen på Twitter klokka 16.06 tirsdag.

Dermed ble det igjen mange timer lang innsats for brannmannskapene i Lyngdal og Kvinesdal.

– Vi ble oppringt av publikum som så at det var røyk og flammer i området. De kunne sees fra E 39. Vi kjørte bort og konstaterte at det var snakk om brann. Området der det brant var nokså konsentrert, men i svært bratt lende, sier Endre Børufsen, innsatsleder brann på stedet i Brannvesenet Sør.

Varme i bakken

De åpne flammene ble relativt raskt slått ned. Men det betyr ikke at faren er over.

– Vi har arbeidet på stedet fram til 21.30 i kveld. Tidlig kveld fikk vi slått ned flammene, men vi ser at det er såpass varmt i bakken, at vurderingen er at brannen vil blusse opp i morgen, hvis værmeldingen slår til. Derfor har vi bedt Sivilforsvaret om støtte, slik at vi får dynket bakken, forklarer Børufsen.

Sivilforsvaret bistår med slanger

Det er snakk om en tilnærmet hundre meter lodrett skrent som er rammet. I tillegg er det et stykke fra nærmeste stabile vannforsyning.

– Vi kommer til å gå inn i området i morgen tidlig 1. mai klokken 06.00 med en liten styrke. Da er vi inne i området til duggen slipper taket, og vil holde området under oppsyn, i tilfelle det blusser opp. Sivilforsvaret er ventet å være framme i 12-tiden. Da vil vi få lagt ut et godt slangeløp ned til en vannforsyning, slik at vi kan få vann på området, forklarer innsatslederen.

Området som er rammet er til høyre for den lange sletta før Pitstop, når du kommer i retning fra Kristiansand.

I Forrige uke gikk 3000–4000 mål skog og kratt opp i flammer i brannene som herjet mellom Lyngdal og Kvinesdal over to dager.