– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Klokken 15.00 meldte redningsselskapet at personen hadde blitt funnet av redningshelikopter.

Det ble lett etter personen med flere fiskefartøyer, handelsskip samt dansk redningshelikopter. Redningsskøyte fra Norge ble også varslet.

Leteaksjonen skjedde midt mellom Kristiansand og Hirtshals, omtrent fem mil fra sørlandskysten, sier redningsleder til Fædrelandsvennen.

Skjermdump, marinetraffic.com

Cruiseskipet det er snakk om er «MSC Meraviglia», et maltesisk-registrert cruiseskip med opptil 6.000 passasjerer.

Skipet var på vei fra Sognefjorden til Kiel da hendelsen fant sted.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen kl. 12.45.

Artikkelen oppdateres.