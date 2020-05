Ny redaktør i Lindesnes

Petter Emil Wikøren er ansatt som ny ansvarlig redaktør i mediehuset Lindesnes AS.

LINDESNES: Det opplyser mediehuset i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Petter Emil Wikøren har vært konstituert i stillingen som ansvarlig redaktør siden februar.

– Jeg er både stolt og ydmyk over ansettelsen. Det er en spennende og utfordrende tid for avisen, både som følge av koronaviruset og mediesituasjonen generelt. Lindesnes har dyktige medarbeidere. De er avgjørende for at avisen kan levere viktige nyheter som brukerne vil lese og kjøpe. Merkevaren Lindesnes er sterk og den vil jeg fortsette å utvikle, sier Wikøren i pressemeldingen.

Det var 1. februar at tidligere redaktør Fridtjof Borø Nygaard gikk over i en ny stilling som direktør for lokale mediehus i konsernet Polaris Media Sør. Han er også styreleder i Lindesnes as og Farsunds Aktiebogtrykkeri.

Nygaard mener avisen har fått en redaktør som kjenner regionen godt.

– Kombinasjonen lokalt blikk med vid horisont er glimrende for å utvikle Lindesnes videre. Wikøren har vært sentral i den digitale suksessen i abonnementsvekst for Lindesnes, og er en tydelig leder med

sterkt konkurranseinstinkt, sier Nygaard i pressemeldingen.

13. mai 2020 15:57