Studenter skremt over manglende smitte­vern

Fadderne Vetle Ree og Maren Aurora Gude anslår at det var rundt 70 studenter i køen på vei inn til Heidis. Bildet er tatt klokka 23, da mange forlot stedet. Foto: Torbjørn Witzøe

Faddere for førsteårsstudenter ved UiA er skremt av det de mener er en total mangel på respekt for smittevernreglene på et studentarrangement ved et av byens utesteder. Studentene ble oppfordret til å lyve om at de bor sammen, i tilfelle det kom kontroll.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn