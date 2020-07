Savnet kajakk­padler funnet av heli­kopter

Store ressurser deltok i leteaksjonen.

FLEKKEFJORD: Det ble tirsdag kveld satt i gang en leteaksjon etter en kajakkpadler som var meldt savnet ved Hidra i Flekkefjord.

Padleren ble meldt savnet like over klokka 18. Klokka 19.42 meldte Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) at den savnede padleren var funnet i god behold.

– Han er våt og kald, men ellers i god behold. Han ble funnet på sydspissen av Vrangsundholmen. Han hadde fulgt ruta han opprinnelig hadde avtalt, og da fant vi han der han skulle være, sier redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen.

Etter det Fædrelandsvennen får opplyst, er det dårlig vær i området.

HRS, som ledet aksjonen, opplyser at et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Det var mannskapet om bord på helikopteret som fant padleren.

I tillegg ble redningsskøyta «Kristian Gerhard Jebsen» sendt fra Egersund og redningsskøyta «Oscar Tybring IV» fra Farsund.

Også «KV Bergen» deltok i aksjonen.

Oppdateres.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn