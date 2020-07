Leteak­sjon etter savnet kajakk­padler

Store ressurser deltar i leteaksjonen.

FLEKKEFJORD: Det er tirsdag kveld satt i gang en leteaksjon etter en kajakkpadler som er meldt savnet ved Hidra i Flekkefjord.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS), som leder aksjonen, opplyser at et redningshelikopter fra Sola er sendt til stedet.

I tillegg er redningsskøyta «Kristian Gerhard Jebsen» sendt fra Egersund og redningsskøyta «Oscar Tybring IV» på vei fra Farsund.

Også «KV Bergen» deltar i aksjonen.

Oppdateres.

