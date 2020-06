Agder-politiet straffes for å beslaglegge pass

Agder politidistrikt er ilagt en foretaksstraff på 100.000 kroner for å ha beslaglagt passet til en siktet og senere domfelt kvinne.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politihuset i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Erlend Olsbu

NTB

AGDER: – Agder politidistrikt tar reaksjonen til etterretning og har vedtatt forelegget, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding.

Politidistriktet ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som henla saken etter bevisets stilling for tre ansatte som var involvert i beslaget eller straffesaken der beslaget ble tatt. Heller ikke politidistriktet ble straffet.

Saken ble påklaget til Riksadvokaten, som opprettholdt Spesialenhetens avgjørelse for de tre ansatte, men ila politidistriktet en foretaksstraff. Riksadvokaten kom blant annet fram til at manglende rutiner i Agder politidistrikt førte til at beslaget ikke ble forelagt påtalemyndigheten eller retten.

Ifølge Spesialenhetens vedtak har kvinnen forklart at beslaget førte til at hun ikke kunne være til stede på et rettsmøte i utlandet.

Spesialenheten la til grunn at beslaget manglet hjemmel, men klarte ikke å komme til bunns i hvem som besluttet ransakelsen av kvinnen og beslaget av passene. De involvert tjenestepersonene kunne ikke forklare hvorfor passene ble beslaglagt. Ifølge vedtaket ga kvinnen beskjed om at hun trengte passene, men det gikk likevel en stund før hun fikk dem tilbake.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Erlend Olsbu erlend.olsbu@fvn.no