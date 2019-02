ARENDAL: – Jeg lurte først på om dette var tull. Jeg ser på Arendalsuka som et sted for åpenhet og mangfold og noe som vil styrke det levende demokratiet. Så jeg lurer på om trossamfunn i det hele tatt er velkommen, sier Tove Welle Haugland, lokalpolitiker i Kristiansand og medlem i KrFs sentralstyre.

Det har vakt reaksjoner etter at rådet for Arendalsuka tirsdag vedtok begrensinger i muligheten til å drive misjonering under arrangementet i august.

Robert Cornels Nordli (Ap) er ordfører i Arendal og leder rådet. Han sa følgende til NRK på onsdag.

– Det at noen skal få misjonere et religiøst budskap... så ønsker vi ikke det. Fordi man ønsker at man skal gå under Arendalsuka uten at man opplever at noen er pågående.

Sandberg, Tone

Stor debatt

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og Arendals varaordfører Terje Eikin (KrF) spurte om de her prøver å drive sensur.

« Det er ikke langt mellom gode retningslinjer og sensur. Jeg oppfordrer rådet til å være svært forsiktige så de ikke driver sensur (...) Jeg mener at et godt samfunn har rom for hele mennesket, med det livssynet hver enkelt har. Et slikt samfunn forsøker ikke å presse religionen ut av det offentlige rom!» skrev han på sin side på Facebook.

Til Fædrelandsvennen sier Eikin at Arendalsuka må si klart ifra hva de mener.

– Her må Robert Cornels Nordli være tydelig på om trossamfunn er velkommen og om de har plass i samfunnsdebatten.

Han mener beslutningen sender ut svært dårlige signaler.

Sondre Transeth

Velkommen

Nordli sier til Fædrelandsvennen at det overhodet ikke er snakk om å nekte tros- eller livssynsorganisasjoner adgang.

– Disse organisasjonene er en helt naturlig del av både Arendalsuka og samfunnsdebatten. Vi driver ikke med sensur, sier han.

Nordli forklarer at rådet har laget nye retningslinjer på bakgrunn av evalueringen fra i fjor. Her var det deltakere som hadde blitt utsatt for misjonering som de opplevde som pågående. Derfor har de tatt inn et nytt punkt om at arrangement og stands ikke skal:

«Drive aktiv medlemsverving, misjonering eller innsamling av penger.»

– Det vi gjør nå, er kun en spesifisering av kriteriene våre. Det er aktivitet som er pågående vi nå lager retningslinjer mot og det gjelder alle som deltar under Arendalsuka, sier Nordli.

– Så hvis noen står med en brosjyre på sin stand og den har et religiøst innhold, så er det greit?

– Ja, det er det.

Blir vurdert

Nordli gjentar at de ikke kommer til å si nei til noen organisasjoner fordi de er kristne eller representerer andre livssyn.

– Så er det slik at alle arrangementer som blir meldt inn blir gjenstand for en vurdering av oss. Det er likt for alle organisasjoner, sier Nordli.

Han legger til at det eneste de kan gjøre, er å gi retningslinjer. De kan altså ikke hindre folk i å gå rundt på gata og fortelle folk om sin tro eller om sin politiske overbevisning.

Tove Welle Haugland er likevel kritisk til endringen som blir gjort.

– Her setter de opp egne regler for de som har en tro. Spørsmålet er hvorfor de lager regler for en type organisasjon. Det sender et signal om at religiøse organisasjoner ikke er velkommen under Arendalsuka.