Nye Veier prioriterer ny E39 mellom Ålgård og Flekkefjord

Den anbefalte nye E39 Flekkefjord – Ålgård er 85 km lang. I dag er lengden på strekningen 100 km. I en pressemelding sier Nye Veier at denne veien, sammen med en strekning på E 6, skal prioriteres.

Hva betyr det i praksis? Administrerende direktør i Nye Veier Ingrid Dahl Hovland sier at det for Rogalands del betyr at nå starter jobben til Nye Veier og at de velger å starte i vest.

– Vi ønsker å komme i gang. Linja skal optimaliseres og vi skal få ned kostnadene, men vi er helt avhengig av at den statlige planen går gjennom.

Hun bekrefter at Nye Veier jobber tett sammen med Vegvesenet for tiden. Vegvesenet skulle for lengt ha kommet med sin anbefaling, men det har dratt ut. På et møte på Helleland, for et par uker siden, ble det sagt «januar» av vegvesenets folk. Direktør Ingrid Dahl Hovland bekrefter imidlertid at de jobber så tett på Vegvesenet at de allerede nå kan si at strekningen Ålgård - Flekkefjord vil bli prioritert.

– Vi har stor tro på at det som kommer fra Vegvesenet kommer til å blir fulgt, sier hun.

En del arbeid gjenstår

For begge de nye prioriterte strekningene gjenstår arbeid med å redusere kostnader og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

– Vi øker tempoet i arbeidet med å modne prosjektene, og forsikre oss at alle samfunnsøkonomiske gevinster er tatt ut. Både grundighet i optimaliseringen, men også at hastigheten i dette øker, er viktig. Målsetningen er mer trafikksikker vei for pengene, raskere til brukeren, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Videre heter det at Nye Veier har skapt betydelige resultater når det gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet siden oppstarten i 2016.

– Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektene vi hittil har arbeidet med har økt med om lag 50 milliarder kroner. Av dette er 21 milliarder reduserte utbyggingskostnader, mens nesten 30 milliarder er økt trafikantnytte og reduserte ulykkeskostnader. Trafikantnytten oppnås gjennom kortere veistrekninger, høyere hastighet og dermed redusert reisetid, sier Hovland.

Videre heter det at ny E39 er et omfattende samferdselsprosjekt. Kortere vei og høyere hastighet vil halvere reisetiden fra flere steder på strekningen inn til Kristiansand eller Stavanger.

Statens vegvesen jobber med en kommunedelplan for strekningen, som forventes å bli vedtatt i 2019. Så snart trasévalget er gjort, ønsker Nye Veier å gå i markedet med kontraktene.