Freddie narkohund fant hasj på juleferie i Stavanger

Narkotikahunden Freddie hadde egentlig fri i julehelgen, og midt mellom alle juleselskapene fikk narkohunden behov for en tissepause.

Eieren tok ham med seg ut på en luftetur og den ivrige hunden hadde ikke kommet langt da Freddie gikk i frysmarkering.

Politiet

Hundeeieren fattet umiddelbart mistanke om at her var det noe som ikke hørte naturlig til i naturen, og det viste seg at det langs et steingjerde var plassert ut to plater med hasj på til sammen ca. 200 gram. Godt jobbet Freddie, melder Sør Vest politidistrikt på sin Facebookside.