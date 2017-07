Politiloggen 26. juli

SONGDALEN: Innbrudd i bedrift

03.47: Det har vært innbrudd i en bedrift i Nodeland sentrum. To personer løp fra stedet, men hundepatruljen sporet dem opp og de ble pågrepet.

KRISTIANSAND: Vold

01.35: En person er pågrepet etter en voldsepisode i Suldalen. Vedkommende hadde kjørt fra åstedet, og ble pågrepet i Kristiansand.

KRISTIANSAND: Knivtrusler

00.30: Person tatt for trusler med kniv i sentrum.

AGDER: For stor motor

24.00: Det er gitt tre forenklede forelegg for å ha overlatt båt med for stor motor til fører under 16 år. En er anmeldt for samme forhold.

MANDAL: Storkontroll til sjøs

18.00–23.00. 48 båter er kontrollert på sjøen i Mandal. Det er gitt fem forenklede forelegg for manglende vestbruk og tre forenklede forelegg for høy fart.