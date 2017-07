Vogntog sperret vei i Sørlandsparken

KRISTIANSAND: Ved 10.15-tiden er vogntoget fjernet fra stedet.

Politiet ble varslet klokka 09.41.

Vogntoget sperrer flere kjørefelt, etter å ha kjørt over en midtrabatt i Barstølveien i Sørlandsparken.

Et vitne Fædrelandsvennen har snakket med forteller at bilister må kjøre på fortauet for å kunne passere på stedet.

– Vogntoget står med dekkene på hver sin side av midtrabatten. Jeg kjørte forbi her for litt siden. Da begynte det å bli noe kø. Begge kjørefeltene er sperret, forteller vitnet.

Da politiet ankom stedet, hadde vogntoget kommet seg videre.

– Politiet har søkt i aktuelt område. Ingen trailer som beskrevet er å se. Kan heller ikke se spor/skade på midtrabatt, melder operasjonsleder Geir Andersen på Twitter.