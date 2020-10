To menn på 45 og 55 år vare­tekts­fengslet for drapet

Lørdag 3. oktober ble Dan Eivind Lid funnet død i sitt eget hjem i Suldalen. To dager senere bekreftet politiet at de startet drapsetterforskning. Foto: Tormod Flem Vegge

55-åringen har gjentatte ganger vært i retten for kriminalitet. Nå er han siktet for drap. – Han fastholder at han ikke har noe med dette å gjøre, sier forsvareren.

